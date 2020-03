Troppi agrigentini a zonzo per la città: scatta il rastrellamento anti-Coronavirus dei carabinieri

Carabinieri - uomini e mezzi - schierati davanti al comando provinciale. E' un posto di blocco più che particolare quello che è stato realizzato dai militari dell'Arma nel cuore di Agrigento. Un posto di controllo per effettuare verifiche ed ispezioni sugli automobilisti di passaggio. Perché se è vero che, da una certa ora in poi, Agrigento, ieri sera, sembrava essere un deserto, lo stesso non accade però durante le ore del giorno. E i carabinieri, dunque, hanno voluto vederci chiaro e capire chi, effettivamente, aveva o meno i requisiti per poter stare in giro: in auto o a piedi.

L'attività di verifica ha interessato anche i locali e gli esercizi pubblici della zona Nord di Agrigento. Le disposizioni per il contenimento del rischio contagio da Coronavirus obbligano, infatti, i bar ad abbassare le saracinesche alle ore 18, mentre per quanto riguarda i ristoranti, devono comunque garantire la distanza minima di un metro degli avventori.