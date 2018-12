Operazione contro la pesca illegale, plauso di Confcommercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Agli uomini della Capitaneria di Porto coordinati dal Capitano di Fregata Gennaro Fusco, va il più sincero plauso da parte di Confcommercio Agrigento per avere svolto una brillante attività di contrasto all’illegalità.

“Va rimarcato – afferma il presidente Francesco Picarella – l’eccellente risultato dell’operazione svoltasi nei giorni scorsi che ha garantito un’azione di contrasto decisa, nei confronti di chi agisce in modo fraudolento a danno degli operatori onesti e a discapito dei consumatori. Tolleranza zero per chi infrange le regole pensando di poterla fare franca”.

Il riferimento è al sequestro di ben 6 Tonnellate di prodotto ittico, in cattivo stato di conservazione, scaduto, in assenza di tracciabilità e contraffatto. Risultato della brillante operazione degli uomini della Guardia Costiera.