Estate riberese, via al “bando” per le proposte

Si comunica alla cittadinanza che, per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nel programma dell'amministrazione comunale denominato “Estate Riberese 2018” questo Ente ha pubblicato sul proprio sito, al seguente indirizzo www.comune.ribera.ag.it, l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse per l’organizzazione dell’Estate riberese 2018.

Le proposte di collaborazione da sottoporre all'Amministrazione, dovranno pervenire entro il 31 maggio2018 corredate da :

breve descrizione degli spettacoli e/o eventi proposti; preventivo di spesa dei costi inerenti le proposte; modalità ed eventuali quote di partecipazione al progetto, a carico del proponente; eventuale planimetria dei luoghi previsti per il relativo svolgimento, ove ne ricorra il caso.

Potranno essere presentate anche proposte che non necessariamente richiedano l’erogazione di contributi comunali, ma che verranno comunque inserite, se ritenuto opportuno, nel cartellone dell’Estate Riberese 2018.

Le proposte dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ribera, oppure tramite e-mail all’indirizzo sindaco@comunediribera.ag.it riportando la seguente dicitura: “Estate Riberese 2018”.

Le proposte saranno valutate dall’Amministrazione Comunale, la quale compilerà il programma, restando facoltà della Giunta di dimensionare il cartellone degli eventi, ad insindacabile giudizio ed in base alle risorse finanziarie disponibili.

Si precisa, altresì, che la presentazione delle varie proposte non assume, in alcun modo, carattere vincolante da parte dell’Amministrazione.

“Anche quest’anno – afferma l’Assessore allo Spettacolo Avv. Francesco Montalbano - è intendimento di questa Amministrazione organizzare l’Estate Riberese 2018 all’insegna dello svago, della cultura, della musica, della danza, della curiosità e di specifici appuntamenti pensati per i più piccoli. Non mancheranno sicuramente le occasioni d’incontro per vivere al meglio la città in tutti i suoi luoghi e per soddisfare i gusti di ogni età.

Grande attenzione verrà posta nell’organizzazione dell’estate – dichiara il Sindaco Carmelo Pace - all’utilizzo delle risorse economiche, cercando di valorizzare, dove possibile, le potenzialità offerte dal- la comunità locale e dalle diverse associazioni”.