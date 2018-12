Il "carton pizza gate", Hamel: "Nessuna multa e polemiche esagerate"

"Cartonpizza gate", arriva la replica (social) dell'assessore all'Ecologia. Il consigliere e componente della Giunta, infatti, ha diffuso sulla sua pagina Facebook una nota-comunicato-comunicazione con la quale spiega che, in effetti, quanto accaduto non è stato poi nulla di che.

"Non è successo nulla di tragico - scrive -, nessuna sanzione è stata elevata, ed allora penso sia necessario chiarire più dettagliatamente. Le indicazioni del Comieco sono chiare ed il cartone della pizza correttamente va differenziato come ho detto io (parti pulite nella carta cartone parti unte nell'umido), tuttavia siccome nel volantino originario stampato nel 2017 che io ho trovato veniva indicato che poteva andare nel secco residuo indifferenziato, chi ha conferito in quest'ultimo modo è assolutamente giustificato. Nessuna multa gli è stata elevata e nessuna multa gli sarà elevata fino a quando non ci sarà una specifica prescrizione. Questo lo voglio sottolineare perché questo 'casus belli' è stato assolutamente esagerato rispetto alla semplicità del problema" - ha continuato - .

Parole che rassicurano, anche se si continua sempre a portare avanti il progetto a via di "prescrizioni" e indicazioni del momento, senza una mappa chiara di cosa fare per i cittadini, nonostante in molti abbiano segnalato che proprio il cartone della pizza fosse stato indicato dai netturbini come un ostacolo al ritiro dell'indifferenziato.

"Il progetto della differenziata - ha concluso ecumenicamente Hamel - va assestandosi e penso ci vorrà ancora tempo perché tutto sia definito nei minimi particolari, il lavoro che sta dietro il 70% è inimmaginabile e molto spesso i giudizi sommari e le posizioni soloniche sono assolutamente ingenerose. Grazie a tutti coloro e sono tantissimi che compartecipano a questa sfida". Chi sia il Solone additato (o i Soloni) non è chiaro, ma è certo che in questo contesto una frase del celebre politico ateniese potrebbe fornire una buona indicazione: "sigilla i discorsi con il silenzio, e il silenzio con il momento opportuno".

Tornando a questioni più "terrene", sempre Hamel annuncia che "la maggior parte dei cittadini ha rivisitato l'indifferenziato di giovedì togliendo i prodotti che non andavano", ma mantenendo come evidente i mastelli e i sacchetti per strada. "E' già partito - ha detto - il servizio di raccolta che ha completato quasi tutto il territorio eliminando i sacchi di giovedì, continuerà lunedì fino a completamento".