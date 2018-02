Festa dell'orgoglio in piazza Stazione, Agrigento è già la capitale italiana della cultura 2020

Agrigento ha già vinto. Lo ha ripetuto più volte, negli ultimi giorni, il sindaco Lillo Firetto. Questa sera, in piazza Stazione, grazie al "Concerto 2020" dei Nomadi è arrivata la conferma. Almeno per questa notte, Agrigento è già capitale della cultura.

Piazza Stazione, ma non solo, è letteralmente invasa di fans e curiosi. Non c'è soltanto il "popolo" dei Nomadi, ci sono gli agrigentini che oggi sono pervasi da un sentimento che forse avevano dimenticato: l'orgoglio, l'orgoglio di essere agrigentini.

I Nomadi stanno proponendo le canzoni del loro ultimo album "Nomadi dentro" e i loro grandi evergreen. E' un tripudio di emozioni. Si festeggia - ed è un momento più che riuscito - l'inserimento di Agrigento nella short list delle 10 città finaliste, candidate a diventare Capitale italiana della cultura 2020.

Il 5 febbraio, il sindaco sarà a Roma, davanti alla commissione nazionale. Lo faranno anche gli altri 9 amministratori dei Comuni selezionati. Firetto avrà 30 minuti di tempo per illustrare il progetto “Agrigento capitale della cultura 2020” e poi per 60 minuti verrà sottoposto ad una raffica di domande su qualsiasi elemento che venga ritenuto utile per la candidatura. “Penso che Agrigento, veramente, meriterebbe di portare questo titolo a casa – ha detto Firetto - . Non sarà questo fregio a farle cambiare vocazione. Ma questo fregio potrebbe portarci risorse finanziarie significative ed è un’occasione che non possiamo non cogliere”. C’è in ballo, infatti, un finanziamento di un milione di euro.

Nel pomeriggio è stato presentato il logo "Agrigento 2020" ed è stata premiata Francesca Baldazzi, il giovane architetto di Cesena, che l'ha realizzato. Poi, in piazza Pirandello, si sono radunati i gruppi folk ed è iniziata la sfilata – con la regia di Marco Savatteri – lungo via Atenea. Hanno partecipato i gruppi folk i piccoli e i grandi del Val d’Akragas, Gergent, Kerkent, I fiori del Mandorlo, I picciotti d’la Portedda e il Flash mob Casa del Musical.

In piazza Stazione, infine, l'exploit dell'orgoglio. Il coro è stato, praticamente, unico: "Agrigento è già la capitale della cultura"!