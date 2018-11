Canicattì, sportello unico per l’edilizia: nasce una nuova piattaforma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Martedì 20 novembre, alle 16, nella sala convegni di Palazzo Stella in via Cavallotti n°.9, sarà presentata la nuova piattaforma Sue, lo Sportello Unico per l’Edilizia e le istruzioni operative con sistema Urbix. La nuova piattaforma è stata attivata ai sensi del D.P.R. 380/2001, recepito dall’art.1 della L.R. 16/2016.

L’incontro è aperto ai tecnici professionisti.

Ne informano il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo.