Riqualificazione della zona Belvedere, al via i lavori nonostante l'emergenza Covid

L’emergenza sanitaria non ferma i lavori di normale amministrazione di una vita cittadina. Questa volta il Sindaco di Calamonaci –Pellegrino Spinelli- ha dato il via ai lavori di riqualificazione urbana della zona Belvedere; l’inizio dei lavori prevede anche il rifacimento dei marciapiedi. Una messa in sicurezza per continuare a dare sempre di più maggiori servizi ai cittadini, un modo per curare la sua cittadina con l’interesse di “un buon padre di famiglia”. In tempi di Covid-19 è giusto continuare una parvenza di vita quanto più possibile normale, senza che questa realtà complicata possa mettere in secondo piano le esigenze di una cittadina.