Covid-19, movida e assembramenti: pronta la linea dura del Comune, ma a tempo

Prevenzione del Covid-19 e limitazione degli "assembramenti", dopo le indicazioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza provinciale anche il Comune di Agrigento seguirà, per certi versi, la "linea dura", ma solo per una settimana circa.

Il Municipio ieri ha lavorato alacremente ad una ipotesi di ordinanza che verrà licenziata probabilmente a breve e che, appunto, stando alle prime indiscrezioni dovrebbe valere solo fino al prossimo 7 giugno. Una data non casuale, dato che è a partire da quel momento che, a livello nazionale e regionale, potrebbero essere riviste le linee guida in termini di contenimento della diffusione del virus (in positivo o in negativo).

A tutti gli esercenti che vendono cibo e bevande sarà imposta la chiusura alle 24, oltre che il divieto di vendere alcolici dopo le 21.30 ma solo in caso di asporto, mentre, nei giorni prefestivi e festivi, sarà vietata la vendita di qualunque bevanda in bottiglia o lattina. Limitazioni che, in realtà, vengono applicate in tal senso ogni estate. Sarà obbligo comunque dei commercianti garantire il rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza e dovranno essere sempre loro a garantire la presenza di contenitori per raccolta dei rifiuti e presidi igienico-sanitari ma, anche, ad attivarsi in caso di violazione delle regole sul distanziamento da parte dei clienti, chiamando le forze dell'ordine.

Ad ogni modo il Comune ha anche ipotizzato di vietare l'uso di alcolici e superalcolici dalle 21.30 alle 6 in qualunque zona della città. Misure più anti "movida molesta", insomma, che antiCovid nel senso stretto che dipendono comunque da quanto accaduto sabato e domenica scorsi, con ingestibili assembramenti di persone registrati soprattutto a San Leone con (ma la notizia non è stata ad oggi divulgata) un numero significativo di denunce attraverso la fotosegnalazione di soggetti che stavano palesemente violando le regole, cui si sono aggiunti, pare, casi di ubriachezza molesta.