Gestione del servizio idrico, si tratta il punto in commissione Ambiente

La presidente della quarta Commissione, on. Giusi Savarino, accogliendo la richiesta di audizione dell’on. Matteo Mangiacavallo, ha convocato per il 26 Febbraio 2020, una audizione sulla gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento.

“ Raccolgo la sollecitazione del collega e le istanze dei sindaci della mia Provincia. “ dichiara l’on.Savarino “ Mercoledì prossimo alla presenza dell’Assessore Pierobon , del Prefetto di Agrigento, di una delegazione dei sindaci dell’ Ati e del Commissario ad Acta appena insediato, faremo il punto della situazione. Sotto la mia Presidenza i problemi di tutti i territori vengono affrontati con chiarezza e sollecitudine.”

Nella stessa giornata sarà audito anche il Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’ adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul trattamento delle acque reflue urbane, prof. Rolle.