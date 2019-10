Torna il maltempo, sarà una domenica piovosa: è allerta meteo gialla

Le 24 ore di tregua sono terminate, torna l’allerta meteo. Quella di domani sarà, stando alle previsioni meteo, una domenica piovosa. Il maltempo torna ad impensierire l’Agrigentino. La Protezione civile, in vista della giornata di domani, ha diramato una nuova allerta meteo. Rovesci e temporali si potrebbero abbattere sulla città, per un’allerta che sarà gialla. Niente domenica al mare, dunque, Agrigento è pronta a vivere una domenica d’autunno.

"Si invita la cittadinanza - informa la Protezione civile - ad essere prudente e a limitare gli spostamenti e a stare lontani dai corsi d’acqua in particolare: non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d'acqua in piena, non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano, non tentare di arginare la massa d'acqua - spostarsi ai piani superiori, non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, nè a piedi nè con automezzo allontanarsi dalla località se si avvertono rumori sospetti riconducibili all'edificio (scricchiolii, tonfi) o se ci si accorge dell'apertura di lesioni nell'edificio".