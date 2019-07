Federazione Usb di Agrigento, nuovi ingressi nella categoria polizia locale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Federazione USB di Agrigento comunica il nuovo ingresso nel sindacato, in rappresentanza della Polizia Locale, della Ass C. Marucci Antonietta, da sempre attivista dei diritti del lavoratore.La stessa coadiuverà ottimamente nel complesso compito del sindacato, le specificità della Polizia Locale.

Marucci,in atto impegnata per la vicenda stabilizzazione nonché ottimizzazione di controllo sul territorio dato dall' impegno profuso degli Agenti in servizio. Il nostro motto è verità, competenza e proposta, avendo sempre l’obiettivo di coniugare le esigenze dei servizi erogati dall’amministrazione comunale ai cittadini, con la giustizia e l’equità. Solo un tale approccio sindacale a nostro avviso valorizza appieno il ruolo fondamentale e strategico del lavoro pubblico.

La Segreteria USB Funzione Pubblica con a capo la Dottoressa Sabrina Turano e la USB Federazione di Agrigento augurano l'inizio di un percorso volitivo e pieno di soddisfazione nel raggiungimento degli obiettivi.