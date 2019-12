Premio "Mascherone d'oro", riconoscimenti per "Teatranima"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Premio “Mascherone d’oro 2019” AICS a “Il Mostro” del TeatrAnimalab Agrigento Ancora riconoscimenti per IL MOSTRO, la pièce teatrale, ispirata al saggio di Serena Dandini, "Ferite a morte" (Rizzoli nel 2013), portata in scena dal TeatrAnimaLab Agrigento, il laboratorio di recitazione, dizione ed espressione corporea dell’Associazione Culturale TeatrAnima

di Agrigento. Al regista Salvatore Di Salvo, è stato attribuito il premio “Mascherone d’oro 2019” AICS per la “migliore regia”, mentre a Zaira Picone, attrice, è stato assegnato il premio “Mascherone d’oro 2019” AICS, quale “Migliore attrice non protagonista.”

La pièce, è già vincitrice del 1° Premio Social del “Concorso Nazionale Portici in Teatro,2019”, del Premio speciale “Nuccio Pappalardo” - Premio Ulisse FITA, attribuito a Federica Piazza, quale migliore interprete under 30, mentre l’Associazione Culturale TeatrAnima è stata insignita del Premio Alessio Di Giovanni, Sezione teatro 2019. L’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, ringrazia la AICS e la giuria tecnica per il prestigioso riconoscimento.