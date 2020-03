Psicosi Coronavirus, tamponi negativi per 83enne e coppia rientrata da Roma

Tamponi rinofaringeo negativi. Tanto a Lampedusa, per un uomo e una donna, quanto ad Agrigento per una ottantatreenne di Porto Empedocle.

L'esito del test per l'anziana di Porto Empedocle è arrivato ieri sera all'ospedale "San Giovanni di Dio" dove la pensionata era stata portata e dove era stata sottoposta all'indagine epidemiologica.

Arriverà, verosimilmente, oggi invece l’esito del tampone rinofaringeo al quale è stato sottoposto lo studente lampedusano, di rientro da Bergamo, che ha determinato – in via esclusivamente precauzionale – l’isolamento volontario di tutti i passeggeri giunti, con aereo della Dat, a Lampedusa alle ore 21 di lunedì. Proprio a Lampedusa, ieri, è arrivato l’esito di due tamponi ai quali si sono sottoposti un uomo e una donna, di rientro da Roma, che non si sentivano particolarmente bene.

I due test per il Coronavirus sono risultati essere entrambi negativi. “Alle ore 18 di oggi (ieri ndr.), a Lampedusa, non c’è nessun caso di Coronavirus. Attendiamo per le prossime ore l’esito dell’altro tampone, quello effettuato sullo studente, – il sindaco spiegato telefonicamente - . Intanto oggi (ieri ndr.) il servizio aereo è stato coperto con un altro velivolo. Quello sul quale ha viaggiato il giovane è stato sanificato e si deve attendere il tempo tecnico”.