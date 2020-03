Febbre alta, catarro e difficoltà respiratorie: 72enne rientrato da Brescia finisce in ospedale per sospetto Covid-19

E' rientrato - verosimilmente nei giorni scorsi - dal Nord: da Brescia nello specifico. A causa della febbre alta, catarro e difficoltà respiratorie è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Subito i medici hanno messo in atto il protocollo previsto per provare a contenere il rischio contagio da Coronavirus. Il 72enne di Aragona è stato sottoposto a tampone rinofaringeo e, immediatamente, s'è anche messa in moto la macchina del trasferimento verso la struttura ospedaliera meglio attrezzata di Caltanissetta. L'aragonese è stato già trasferito al "Sant'Elia".

Non ci sono ancora certezze categoriche sul fatto che il paziente sia affetto da Covid-19, si potranno avere certezze, naturalmente, soltanto nell'esatto momento in cui arriverà il risultato dell'esame del tampone. Chi lo ha sottoposto ai primi accertamenti sanitari non sembra però avere dubbi: la sintomatologia dovrebbe essere quella tipica del Coronavirus.

E' partita subito la disinfestazione e sanificazione degli ambienti ospedalieri del "San Giovanni di Dio". Sono stati anche - naturalmente in via precauzionale - allontanati quanti verosimilmente si accingevano a recarsi al pronto soccorso.