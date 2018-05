Perdita idrica via Petrusella, acquedotto "Voltano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che gli operatori della Società stanno intervenendo in via Petrusella, territorio del Comune di Aragona, per la riparazione di una perdita idrica riscontrata sull’acquedotto “Voltano”.

Per tale motivo, la distribuzione idrica nel Comune di Favara è stata temporaneamente sospesa per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione.

Si informa che i tecnici sono attualmente sul posto per eseguire i necessari interventi.