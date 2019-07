Valle dei templi, arrivano le fontanelle di acqua potabile lungo la via Sacra

La Valle dei Templi sarà ad Agrigento il primo luogo - e ad oggi unico - in cui sarà possibile bere l'acqua delle fontanelle pubbliche. Questo grazie ad un progetto condotto in questi mesi dal Parco archeologico, che ha svolto importanti lavori di recupero e manutenzione degli impianti già esistenti e che oggi erogavano acqua non bevibile.

Il "via libera" al momento comunque non c'è ancora: l'ente regionale ha infatti dato incarico ad una società esterna di certificare la qualità dell'acqua erogata per eliminare ogni possibile rischio per gli utenti.