Acquedotto “Fanaco”, riparte a stento l’erogazione idrica

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, pur restando sospesa la fornitura idrica da parte della Società di Sovrambito, Siciliacque S.p.A., a mezzo dell’ Acquedotto “Fanaco”, per i Comuni interessati dalla sospensione della fornitura, il Gestore ha predisposto, ove possibile, il ripristino della distribuzione idrica.

Nello specifico oggi, 05/11/2018, la distribuzione idrica sarà effettuata nei Comuni di: Casteltermini (parzialmente); San Giovanni Gemini; Campobello di Licata; mentre per il Comune di Canicattì la fornitura idrica risulta ancora, temporaneamente, sospesa.



Si rileva che la distribuzione idrica, nei Comuni interessati, tornerà del tutto regolare non appena saranno ultimate la dovute attività, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.



Per aggiornamenti in tempo reale sui turni di distribuzione si invitano gli Utenti a visitare il sito istituzionale del Gestore, www.girgentiacque.com, nella sezione “Turni di erogazione”.