"Abuso d'ufficio", la difesa di Gennaro: "Ha sempre rispettato le regole"

"Nessun abuso nei rispettivi ruoli, vanno assolti entrambi". A sostenerlo - nel processo d'appello che vede imputati l'ex presidente di quella fu la Provincia regionale Eugenio D'Orsi e il vice segretario generale Ignazio Gennaro - sono stati i legali difensori di Gennaro: gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Giuseppe Crescimanno. Gennaro, in primo grado, era stato condannato ad 8 mesi di reclusione per aver dato - secondo l'accusa - il via libera amministrativo al rimborso delle spese di D'Orsi. "Ha agito sempre rispettando le regole" - ha ribattuto, per Ignazio Gennaro, la difesa. Per il Pg, comunque, il reato di abuso di ufficio è prescritto.

Lo scorso 27 febbraio, l'avvocato Daniela Posante, per oltre un'ora, aveva illustrato ai giudici della Corte di appello la sua arringa in difesa dell'ultimo presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D'Orsi, accusato di concussione, peculato e abuso di ufficio.

Si torna in aula il 16 maggio per l'arringa difensiva dell'altro difensore dell'ex presidente D'Orsi: l'avvocato Giuseppe Scozzari.