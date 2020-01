"Un Natale a colori ad Agrigento", ultime tappe della manifestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Un Natale a colori ad Agrigento" è il titolo di una manifestazione patrocinata dal Comune e dal Parco Archeologico della Valle dei Templi che ha visto durante il periodo di dicembre, dalle 14 in poi, numerosi appuntamenti per tutta la famiglia in via Atenea con eventi ricreativi e spettacoli con protagonisti i bambini e ragazzi e il coordinamento di Carmelo e Maria Puglisi. L'evento si concluderà con tre giorni speciali il 4, 5 e 6 gennaio. Domani, sabato 4 e domenica 5 a Piazzale Giglia a San Leone dalle 11 in poi, si terranno attività per bambini e famiglie con giochi di animazione,bolle di sapone,clown ed un laboratorio di dolci live, preparato dai bambini. Conclusioni il 6 gennaio, lunedì, alla biblioteca comunale di Agrigento con una tombola multimediale a premi per tutta la famiglia dalle 18 alle 20.