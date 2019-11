Sicurezza nelle scuole, via alle indagini di Libero consorzio: ecco dove

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento svolgerà, su alcuni edifici scolastici di propria competenza (ricadenti in zona sismica 2) la valutazione della sicurezza con indagini diagnostiche e verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico. E' stato infatti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il bando di gara per avvio di una procedura aperta, gestita mediante richiesta d'offerta (RDO, n.2407000) sul MEPA, del valore complessivo di 220.000,00 euro più Iva e altri oneri, per l'esecuzione di queste importanti verifiche previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003. L'esatta denominazione del bando di gara è "Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di Agrigento e nel Comune di Sciacca. (Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale pubblicato in GURS n.31 del 28/07/2017)".

Le indagini riguardano i seguenti edifici scolastici nei comuni di Agrigento e Sciacca:

- I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo Agrigento

- I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)Agrigento

- I.T.G. Brunelleschi (Palestra) Agrigento

- I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra) Sciacca

- I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori) Sciacca

- Istituto d’Arte Bonachia (palestra) Sciacca

- Istituto d'Arte Bonachia Sciacca

- Istituto Alberghiero Molinari Sciacca

Il termine per la presentazione delle offerte in modalità telematica scadrà alle ore 12:00 del prossimo 18 novembre. Il criterio di assegnazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (somma dei punteggi ottenuti da offerta tecnica ed offerta economica).