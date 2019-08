Grande successo  per la presentazione del libro "Giuseppe Serroy" di Francesco Curaba 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grande successo per la presentazione del libro del preside Francesco Curaba "Giuseppe Serroy", ed Cna Agrigento, il 22 agosto 2019, ore 22, a Montallegro, nella piazzetta accanto al Museo della Civiltà Contadina "Salvatore Rizzuto", per iniziativa dell'Amministrazione comunale e, in particolare, dell'assessore alla Cultura Giuseppe Piruzza.

Un libro molto interessante ed istruttivo che descrive con precisione storica e ricchezza di particolari la vita di questo grande medico, scienziato, poeta, politico, patriota del Risorgimento Girgentino. Una opera eccellente che ha meritato relatori eccellenti: il professore Paolo Cottone e il presidente del Premio Internazionale "Telamone" Paolo Cilona.

La manifestazione culturale, seguita con viva attenzione, ha evidenziato l'eticità del Serroy, che ha lasciato alle nuove generazioni un patrimonio di idee e azioni all'insegna del coraggio, della intelligenza, della professionalità, della saggezza, dell'amore verso i poveri e gli emarginat, dell'impegno sociale e politico per l'uguaglianza e la libertà.

Una manifestazione culturale che rende tutti noi consapevoli di un promotore umano che ha messo al primo posto la dignità di ogni individuo. Occorre, quindi, la consapevolezza della importanza della Memoria storica, soprattutto, quando si tratta della esigenza di interiorizzare i valori morali di un personaggio come il Serroy per realizzarli nella quotidianità.

Un fervido apprezzamento per l'evento culturale molto ben riuscito, nell'ambito del quale sono state ascoltate le poesie di Enzo Argento e Giuseppina Mira.