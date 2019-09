Anniversario morte Livatino, indetto un concorso per creare logo del premio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per ricordare la nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, nel 29° anniversario della sua morte, che ricade il 21 Settembre, il Poeta e Scrittore Rosario la Greca di Brolo (Messina), Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, indice e organizza un Concorso Nazionale per la creazione di un Logo che identifichi il Premio e ne accompagni tutte le sue attività.

Il Concorso è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 nelle Accademie di Belle Arti di tutta l’Italia.

La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita.

La Giuria sarà presieduta dal Poeta e Scrittore Rosario La Greca e composta da qualificati esperti, il Logo vincitore diventerà il simbolo che identificherà il Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”.

All'autore del Logo prescelto sarà conferito un riconoscimento.

Il Concorso si prefigge anche di far conoscere ai giovani la splendida figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato che ha sacrificato la propria vita, per difendere i valori della giustizia e della legalità.