Charter Night del Lions Club Agrigento Host per festeggiare il 61esimo anniversario

Sabato 15 febbraio ad Agrigento presso l’Hotel della Valle, si è svolta la Charter Night del Lions Club Agrigento Host per festeggiare il 61° anniversario del club.

Il Presidente ad inizio serata ha ricordato, insieme ai soci e a tutti i presenti, l’amico Ing. Luigi Bellia venuto a mancare qualche giorno fa. Socio dal 1963, l’ing. Bellia ha ricoperto diverse cariche e si è distinto per la sua disponibilità, correttezza morale e professionale, più anziano del Distretto e padre della socia Kitty Bellia. Con la presenza di un ospite d’eccezione, l’attore agrigentino Gaetano Aronica, e del 1° Vice Governatore del Distretto Mariella Sciammetta, dei Presidenti di Circoscrizione Antonio Calamita, di Zona Carmelo Vitello, dei Clubs della zona, sponsor, gemellati e dei club service di Agrigento, i soci hanno festeggiato la Charter e l’ingresso di una nuova socia, la dott.ssa Maria Di Pasquale, Family Banker presso la Banca Mediolanum.

Durante la serata, il Presidente Emanuele Farruggia ha presentato il Doggy Bag che verrà distribuito in alcuni ristoranti della città per combattere lo spreco alimentare, ha esternato ai presenti il successo del Convegno “Turismo e sviluppo - Marginalità, sostenibilità e nuove strategie” e della Conferenza del dr. Franco Berrino “Medicina da mangiare” che si sono svolti durante la giornata, presso l’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Inoltre, ha ricordato gli imminenti appuntamenti tra cui il corso di formazione-informazione “Se conosci il pericolo …… lo eviti” per la sicurezza stradale, la festa di carnevale per fini solidali con il Lions Club Chiaramonte e la Mezza Maratona della Concordia.

Il 1^ Vice Governatore Mariella Sciammetta, avendo avuto modo di conoscere meglio i soci e i service svolti negli anni, si è complimentata con il club per la sua storica presenza e attività sul territorio.

La serata si è conclusa con il taglio della torta e la consegna da parte del Presidente di un fermacarte in vetro raffigurante il simbolo Lions, come ricordo della Charter.