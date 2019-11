Fiera "Automotive dei Templi", ci sarà anche la Camera di Commercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Camera di Commercio di Agrigento sarà presente con un proprio stand alla fiera "automotive dei templi" che si svolgerà al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento dall'8 al 10 novembre. L'ufficio camerale PID, presente in fiera, ha come obiettivo la diffusione della cultura e della pratica digitale per le medie e piccole imprese con i seguenti servizi/progetti :

- Supporto alle imprese del territorio per far entrare nel proprio processo produttivo le tecnologie abilitanti impresa 4.0 tramite verifica della propria maturità digitale;

- Cassetto digitale dell'imprenditore, fatturazione elettronica , libri digitali e token wireless;

- bando "bull factor banda ultralarga largo al talento" con scadenza 28 Novembre, dedicato alle aziende che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione integrandola al proprio interno per incrementare produttività e competitività;

-"Crescere in Digitale" Il progetto è volto a promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di Internet.