“Un weekend particolare”: presentato a Roma il film con Nancy Brilli ed Enzo De Caro, nel cast anche Riccardo Gaz

E’ stato ufficialmente presentato al cinema Caravaggio di Roma, in concomitanza con l’uscita nella sale italiane, l’ultimo film del regista Gianni Ciuffini “Un weekend particolare”. Si tratta di una commedia leggera, girata a Malta, che vede protagonisti Nancy Brilli ed Enzo De Caro con Corrado Fortuna e Mariana Falace. Nel cast figura anche Riccardo Gaz insieme a Lucio Aiello, Jasmin Zangarelli, Florin Vitan, Pasquale Risiti e Daniel Formosa.

Al cinema Caravaggio il film è stato proiettato in anteprima alla presenza del cast al completo e con i produttori e gli addetti ai lavori. C’era anche la troupe televisiva de “Il cinematografo”, talk show dedicato ai nuovi film in uscita, in onda ogni sabato notte su Rai Uno e condotto da Gigi Marzullo.

In questo film Riccardo Gaz è il manager di due influencer che finiscono per caso in un hotel a Malta dove, per una serie di circostanze, s’incrociano spesso con i protagonisti della storia: una gallerista d’arte (Nancy Brilli) ed il suo ex (Enzo De Caro).

“Un weekend particolare è prodotto da EnerOne e Dreamway con il contributo di Malta Film Commission. Sarà distribuito in 90 cinema italiani da Draka Distribution.