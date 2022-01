Strage di Ravanusa, il racconto di una sopravvissuta: "Ho avvertito solo l'esplosione, poi sono svenuta""

Mentre il pool creato dala Procura dfi Agrigento per fare chiarezza su quello che è accaduto lo scorso 11 dicembre in via Trilusa a Ravanusa è al lavoro, nell'area rossa, emergono - con il passare dei giorni - testimonianze sconvolgenti.

"Ad un tratto ho sentito questo scoppio e non capito se proveniva dall'auto o da altro, sono scesa e sono scevenuta - ha raccontato Vanessa Cavallaro ---- sono scesa dall'auto, impaurita, correndo, e sono svenuta, poi mi hanno dato soccorso chi si si è vicinato. Ho pensato per prima cosa ai miiei figli e poi ho ringraziato Dio per i miei figli. Dovrebbero fare più attenzione quando viene segnalata puzza dsi gas, dovrebbero fare i sopralluoghi. Sono qui viva, non so come. Ma ho paura" - ha raccontato Vanessa Cavallacci - . Ho paurla non riesco a stare tranqukilla, non riesco a stare qui viva, non so come.

"Una cosa cosa così a Ravanusa non si può ricordare, dobbiamo fare più arttenzione quando vegono segnalate fughe di gas - ha aggiunto -