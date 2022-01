La strage di Ravanusa, al via scavi, campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell'area rossa di via Trilussa

Sono cominciati oggi e andrano avanrti - secondo quanrto si apprende - per i prossimi quattro giorni i rilievi nell'area di via Trilussa a Ravanusa. Ad opera del colleggio peritale - che è coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella - verranno effettuati operazioni di scavo (pale e trattori sono già al l'iopera per effettuare gli accertamenti tecnici e irripetibil isui luogh idella tragedia dello scorso 11 dicembre.

Il pool di magistrati e tecnici si sono prima incontrati nelle aule dell'attigua scuola. Hanno pianificato come muoversi per quelli che sono .accertamenti tecnici irripetibili sui luoghi, sulle reti e sui materiali degli impianti di distribuzione del metano. Dieci gli indagati - fra vertici i regionali e nazionali di Italgas - che stanno assistendo a quelli che sono, appunto, accertamenti irripetibili. Verranno eseguirte operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell'area rossa di via Trilussa a Ravanusa dove, dopo l'esplosione dell'11 dicembre, hanno perso la vita 9 persone (10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della mamma).