Sindacati in piazza contro la precarietà: "Comuni ormai in ginocchio, servono interventi normativi"

Si è tenuto questa matina davanti alla Prefettura di Agrigento la manifestazione- sit in dei lavoratori dei Comuni della provincia di Agrigento voluta dai sindacati Cisl Fp, Fp Cgil e Uilfpl per accendere i fari sulla situazione di profonda difficoltà economica vissuta dagli enti, con conseguenze ovviamente sui lavoratori e sui servizi resi ai cittadini.

Una situazione di vera emergenza che sembra non avere soluzioni in vista e che richiede quindi un intervento normativo di "sistema" che permetta di superare lo stato attuale chiedendo di estendere gli effetti del "decreto Agosto", anche alle stabilizzazioni del personale effettuate in data anteriore al 13 ottobre 2020 con spesa a carico della Regione e attuare specifiche deroghe, "come quelle già sperimentate negli anni passati per le città metropolitane della nostra regione - dice il documento consegnato alla Prefettura - in modo da consentire ai nostri Comuni di superare la grave ed ormai strutturale crisi ed organizzare i propri uffici in maniera congrua rispetto ai servizi da rendere ai cittadini".