"Sea Watch 4" torna in porto: 299 i migranti sbarcati: andranno a Caltanissetta e Pozzallo

Sull'imbarcazione della Ong tedesca anche una bambina di un anno. Varie, un po' in tutta la penisola, le destinazioni assegnate ai gruppi di naufraghi

Andranno anche a Caltanissetta e a Pozzallo, oltre che in altri punti della penisola, i vari gruppi di naufraghi che sono stati sbarcati dalla "Sea Watch4" sulla banchina Todaro di Porto Empedocle. Sono, naturalmente, in corso le procedure di pre-identificazione. Tutti vengono poi sottoposti all'esame del tampone rapido per la diagnosi del Covid-19. A gruppi, poi, avviene il trasferimento disposto dalla Prefettura di Agrigento.