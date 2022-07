Rimettere in moto le imprese del territorio? Ecco le nuove idee di “Progetto comune” per rilanciare l’economia

"Progetto comune" nasce dall'intesa di un cartello di associazioni di categoria che vuole dialogare con le pubbliche amministrazioni sulle criticità che attanagliano i settori del commercio, del turismo, dell'agricoltura ma che soprattutto si ripercuotono sui bilanci delle famiglie agrigentine. Queste in sintesi sono le motivazioni che hanno indotto i responsabili provinciali di Adiconsum, Cittadinanza attiva, Unione nazionale consumatori, Cna, Confagricoltura, Fipe Confcommercio e Confesercenti a creare un documento programmatico unitario da proporre, per la sottoscrizione di un'intesa, alle amministrazioni comunali. In mattinata, nelal sala conferenze della Camera di commercio di Agrigento, la presentazione del protocollo di intesa da proporre ai comuni.