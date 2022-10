Studenti a lezione di protezione civile, il prefetto Cocciufa: “Educare i giovani a seguire i corretti comportamenti"

In occasione della settimana nazionale della protezione civile la prefettura di Agrigento promuove una campagna di sensibilizzazione alla cultura di protezione civile indirizzata ai giovani e non solo. Due sono i centri interessati dalle iniziative, la città di Agrigento e Santa Margherita di Belice recentemente colpita da una forte perturbazione meteorologica che fortunatamente non ha registrato danni a persone.

Vigili del fuoco e volontari di protezione civile, regionale e provinciale, spiegheranno alla popolazione ma soprattutto agli alunni delle scuole dell'obbligo, come ci si deve comportare in caso di calamità come ad esempio, alluvioni, terremoti e incendi. Il programma delle iniziative prevede, da martedì prossimo 11 ottobre a giovedì 13, nell'aula Pellegrino del Libero consorzio di via Acrone, la presenza degli alunni degli istituti scolastici che seguiranno, anche da remoto, delle vere e proprie lezioni di protezione civile. Il 14 ottobre invece, nella caserma dei Vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice saranno gli studenti locali a conoscere i corretti comportamenti da seguire in caso di emergenza. La chiusura delle manifestazioni è in programma in piazza Cavour ad Agrigento per domenica, 16 ottobre, dove dalle ore 10,00 saranno presenti i mezzi di soccorso con i volontari che effettueranno delle esercitazioni pratiche.