Ecco la nuova “App Agrigento”: tutti gli eventi in città a portata di “clic” e la possibilità di segnalare disservizi

Nella sala matrimoni dell’ex Collegio dei Filippini è stata presentata la nuova app dedicata ad Agrigento. Sarà possibile scaricarla sul proprio smartphone, sia Apple che Android, per sapere tutto ciò che avviene in città tra eventi ed iniziative ricevendo notifiche in tempo reale. Non solo a beneficio dei turisti, che avranno un vero e proprio vademecum sempre aggiornato, ma anche uno strumento partecipativo che consentirà ai cittadini di segnalare all’amministrazione comunale disservizi e criticità del territorio.

“Uno strumento fondamentale - ha detto il sindaco Franco Miccichè - per creare una comunione tra amministrazione comunale e cittadini ed una guida indispensabile per i turisti.

Siamo già presenti - ha detto Giancarlo Campisi di ‘Growapp” che ha realizzato l’applicazione - in tanti Comuni del Centro e del Sud Italia che sono particolarmente affermati dal punto di vista turistico. Saremo dunque vicini alle esigenze dei cittadini con questo strumento ‘amico’. La tecnologia, in questo caso, non è fine a se stessa ma serve ad ottenere una migliore conoscenza e fruizione della città per una ‘democrazia digitale’. Stiamo muovendo i primi passi di un percorso arricchito continuamente, anche grazie all’intervento di tutta la comunità”.

“Un grande passo in avanti - ha detto l’assessore Marco Vullo - per innovazione al servizio di cittadini e turisti. Uno strumento a portata di clic che diventa un’occasione per la città di arrivare a conciliarsi con la pubblica amministrazione. Tutti avranno l’opportunità di arricchirla. Noi siamo aperti ad ogni tipo di proposta. Così avremo maggiori opportunità nel mondo del digitale”.