“Un calcio per la legalità”, amici e colleghi in campo in memoria del poliziotto Sergio Di Loreto

“Un calcio per la legalità” è il mini torneo di calcio che gli amici e i colleghi dedicano alla memoria di Sergio Di Loreto, l'assistente capo della polizia di Stato in servizio presso la questura di Agrigento, tragicamente scomparso a seguito di un incidente verificatosi il 23 novembre del 2021 durante un'esercitazione di tiro. Sei le squadre che scenderanno ch,e dalle ore 09,00, scenderanno in campo allo stadio Esseneto di Agrigento per onorare la memoria del poliziotto, oltre alla formazione della polizia, partecipano anche i finanzieri, carabinieri, penitenziari e due compagni formate, una dagli amici di Sergio e l'altra dagli amici della palestra frequentata dall'assistente capo. In campo ci sarà anche il figlio maggiore dello sfortunato poliziotto. I dettagli del memorial sono stati illustrati in mattinata, nella sala San Michele Arcangelo della questura di Agrigento alla presenza, fra gli altri, anche della vedova Di Loreto e del questore, Emanuele Ricifari.