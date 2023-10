Nuovo incendio in via Damareta, è il secondo in un mese: 3 squadre dei vigili del fuoco in azione

Un altro incendio, a distanza di circa un mese dal precedente, in via Damarete. Le fiamme hanno avvolto la stessa abitazione bruciata lo scorso settembre che, per fortuna, è disabitata. Provvidenziale l'intervento di due figli di vigili del fuoco (il primo in servizio a Brescia, il secondo a Cuneo) che si trovavano per caso nella zona e si sono prodigati per evacuare le abitazioni adiacenti per precauzione

Sucessivamente sono arrivati i soccorsi e 3 squadre dei vigili del fuoco che si stanno occupando di spegnere il rogo.