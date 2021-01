Solidarietà, a Favara ecco la "Casa del bambino”: il negozio per l’infanzia dove i soldi non servono

"La casa del bambino" è un negozio dell’infanzia particolare, dove per comprare non servono i soldi. Si trova al civico numero 38 di via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla chiesa Madre di Favara, l’iniziativa è della locale sezione del Cif (Centro italiano femminile) ed è rivolta alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà. L’emergenza pandemica ha contribuito ad incrementare il tasso di disoccupazione e sono molte le famiglie in difficoltà che non possono permettersi di acquistare il necessario per i neonati.

“La casa del bambino”, dunque, è il luogo, dove le neo mamme potranno scegliere gratuitamente i prodotti che serviranno per la crescita dei neonati ma non solo. Dai corredi agli accessori passando dagli immancabili giocattoli, si potrà attingere ad una gamma completa di articoli donati dai cittadini al Cif che a sua volta, li distribuirà a quanti ne avranno di bisogno. L’attività benefica si è resa possibile anche grazie alla generosità dei proprietari del locale che, anche questo in forma gratuita, è stato messo a disposizione dell’associazione.

Generi alimentari, pannolini e giocattoli per i bisognosi: si inaugura la "Casa del bambino"

“E’ bello ricevere ma donare fa bene ai cuori”, sono state queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, le parole del presidente del Cif di Favara, Antonella Morreale. Per quanti volessero donare o usufruire dei servizi offerti dalla “Casa del bambino”, possono chiamare il numero telefonico: 320.4870772 e mettersi d’accordo con i volontari.