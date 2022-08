Villa Betania, dopo la chiusura arrivano i vandali e il degrado

A distanza di tre anni dalla chiusura, in seguito all'individuazione di carenze di tipo igienico sanitario da parte del Nas dei carabinieri, è ormai in condizioni di devastazione e degrado l'immobile di Villaseta che ospitava la casa di riposo "Villa Betania".

A raccontarlo con un video è stato l'ex consigliere comunale e oggi responsabile del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa. "Hanno portato via financo il cancello d’ingresso, condizionatori, mobilio, letti, inferriate, fili di rame, stanno portando via tutto - denuncia -. Signor sindaco, assessori, vice sindaco, consiglieri comunali, comandante Polizia locale, voi non ne sapete nulla? Nella totale indifferenza di chi dovrebbe proteggere i beni pubblici, stanno razziando tutto e i locali sono comunali".