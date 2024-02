Agrigento Capitale della cultura 2025, Amata: "Grande opportunità per tutta la Sicilia"

"Capitale della cultura 2025 non è solo un'opportunità per Agrigento, ma per tutta la Sicilia. Per questo faremo sistema, perché non possiamo perdere questa grande occasione".

A dirlo, dalla Borsa internazionale di Milano, è l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

"Nel 2023 abbiamo superato i 16 milioni di turisti, dato di gran lunga migliore al 2022, con un incremento degli stranieri che hanno superato il 28% - spiega -. La Sicilia per quanto riguarda la reputazione turistica è la seconda regione d'italia, con un balzo in avanti in questa classifica di ben 5 postazioni".