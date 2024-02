1200 atleti lungo la via Sacra: Agrigento si prepara alla mezza maratona della Concordia

Saranno 1200 gli atleti in gara lungo il suggestivo circuito di 21,097 km della ventesima edizione della mezza maratona della Concordia che si corre, domenica 25 febbraio, ad Agrigento. Lo start dal lungomare Falcone e Borsellino di San Leone alle ore 9,30. La manifestazione è stata presentata nella sede del Parco archeologico della Valle dei Templi che è partner della competizione sportiva. Il cedimento parziale della pista ciclabile del viale delle Dune, ha indotto gli organizzatori a modificare lo storico tracciato che comunque, non perde la sua caratteristica peculiare, ovvero il passaggio lungo la via Sacra che accarezza i templi dorici. La “G.S. Valle dei Templi” promotrice dell'evento, per solidarizzare con il popolo ucraino, ha invitato sette atlete che parteciperanno alla mezza maratona con il più alto numeri di iscritti del meridione d'Italia. Tra le novità di quest'anno, c'è anche una medaglia artistica che raffigura la dea Giunone e il tempio agrigentino a lei dedicato.

