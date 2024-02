Fare impresa e creare lavoro è possibile anche ad Agrigento: ecco un'azienda che offre opportunità professionali

Creare occupazione nei territori economicamente svantaggiati può essere un'impresa ardua per le aziende che decidono di investire su specifici settori di mercato. Ad Agrigento, città che occupa da diversi anni le posizioni di coda nelle classifiche sulla qualità di vita redatte dai principali quotidiani economici, da circa quindici anni la scommessa di un gruppo di giovani imprenditori si è rivelata vincente.

Si tratta della Penta Servizi srl, una società, comunemente definita come un call center, ma che in realtà è una società multiservizi in outsourcing specializzato nel teleselling e telemarketing per conto delle più importanti compagnie energetiche e telefoniche. Da una startup con soli venticinque operatori e un'unica sede, oggi l'azienda agrigentina conta circa trecento operatori dislocati nelle sedi operative di Agrigento, Messina e Enna.

“Siamo nati ad Agrigento – afferma l'amministratore unico e socio fondatore, Francesco Maria Morreale - nel marzo del 2010 con venticinque postazioni. Negli ultimi quattordici anni, abbiamo avuto una crescita esponenziale che ci ha portato, nel 2014, ad aprire una sede a Messina e nel 2022, ne abbiamo aperta un'altra ad Enna. Oggi disponiamo di circa trecento postazioni operative e impieghiamo più di trecento risorse, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. La nostra – aggiunge Morreale - è un'azienda che guarda al futuro con fiducia e che vuole diventare protagonista nel mercato del teleselling e telemarketing sia a livello regionale che nazionale".

La figura del consulente telefonico, che per diventare tale deve comunque seguire un percorso formativo di specializzazione, rappresenta probabilmente la categoria professionale più esposta ai pregiudizi. L'obiettivo della Penta Servizi è quello di far capire che si tratta di un vero e proprio lavoro professionale che offre possibilità di crescita e non, come viene erroneamente visto da molti, un lavoretto provvisorio. Per questo motivo, l'azienda, che è in procinto di aprire una quarta sede in Sicilia, è alla ricerca di nuove risorse. Opportunità occupazionali che, nell'estremo sud dell'Europa, rappresentano una rarità, ma che invece sono una realtà.



Per coloro che desiderano maggiori informazioni sull'azienda e sulle offerte di lavoro, possono consultare il sito internet e candidarsi alle offerte di lavoro qui: https://www.pentaservizi.it/ lavora-con-noi-posizioni- aperte/.