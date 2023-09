Santo Stefano ha la sua area fitness, il sindaco Cacciatore: “Sport gratis per tutti”

Nella villa comunale di Santo Stefano Quisquina è stata aperta un'area fitness, l'opera è stata finanziata con ii fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è stato voluto dalla locale amministrazione comunale. “E' un'opportunità – dichiara in una nota il sindaco Francesco Cacciatore - rivolta a cittadini e turisti per fare sport all'aria aperta in maniera completamente gratuita e salutare”.