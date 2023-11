Giovani, sport e il coraggio di essere protagonisti: il ministro Abodi a Lampedusa

Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, è arrivato a Lampedusa ed ha incontrato gli studenti dell'istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello. L'incontro rientra nella manifestazione, che si terrà fino a domani, “L'Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti” organizzata dall'Agenzia italiana per la gioventù con l'obiettivo di raccontare le tante opportunità offerte dalla commissione europea e per promuovere lo sport non agonistico in tutte le sue potenzialità. Al "Pirandello" si è tenuto un workshop tematico "Per Lampedusa vorrei - Al ministro chiedo", ossia cosa i giovani lampedusani sentono che a loro manca per vivere lo sport. Ad accogliere il ministro Abodi, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.

Chi nasce e cresce a Lampedusa, e chi sceglie di vivere sulla maggiore delle isole Pelagie, ha opzioni molto limitate e non paragonabili a qualsiasi altro coetaneo. Per moltissimi abitanti, Lampedusa rappresenta il punto di partenza e di arrivo della propria esistenza. Sono tantissimi, infatti, i giovani che, terminate le scuole di secondo grado, scelgono di restare sull’isola, con l’obiettivo di sostenere l’economia locale. Sono pochi, invece, i ragazzi e le ragazze che ogni anno decidono di partire, per continuare gli studi o per sperimentare un’esperienza professionale in un’altra città italiana. E l’Agenzia Italiana per la gioventù, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+: Gioventù e Sport e Corpo europeo di solidarietà, intende favorire lo sviluppo personale dei giovani, accrescendone le competenze e promuovendone l’autonomia, offrendo loro opportunità e occasioni di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio, affinché diventino attori di cambiamenti positivi nelle proprie comunità.