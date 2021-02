Finanziamenti in arrivo per l'area dei Sicani, Cinà: "Grazie alla sinergia delle istituzioni”

E’ stato siglato oggi nell’aula dell’ex consiglio provinciale di Agrigento, l’accordo di programma quadro che darà il via ai finanziamenti europei previsti per i comuni dei Monti Sicani (Bivona, Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.

Il sindaco di Bivona, centro quest’ultimo capofila dell’area interna dei Monti Sicani, Milko Cinà, ha anche siglato la convenzione con il libero consorzio comunale di Agrigento, per i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno diversi tratti di strade consortili e provinciali, che collegano i centri montani con le statali 189 e 115. Lavori, per un importo complessivo di oltre 13 milioni e 600 mila euro e che saranno appaltate dal Libero Consorzio.Saranno interessati da lavori gli assi lungo la Statale 115 in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore e la Statale 189 in contrada Tumarrano e comprendono il tratto bivio Borgo Bonsignore - Sp 61, tratto Sp 61 - Sp 32, il tratto Sp 32 - Sp 34 Bivona, il tratto Sp 35 A - Sp 32 - Sp 19 B - Sp 31 - Sp 29 A.

“Sono previste risorse per oltre 40 milioni di euro – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Bivona Milko Cinà – per viabilità, settore turistico, efficientamento energetico e tanto altro. Questo – aggiunge l’amministratore del Comune capofila del Gal Sicani – è il frutto di un lavoro di sinergia tra le istituzioni coinvolte che darà risposte concrete al territorio”.

Dopo la sottoscrizione della Convenzione tra il Libero consorzio e il sindaco di Bivona si provvederà a richiedere i decreti di finanziamento alla Regione.