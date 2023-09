Festa dell'Unità, Bonaccini al governo Meloni: "Sbarchi raddoppiati, benzina alle stelle e sanità pubblica al collasso"

“Si era promesso che finendo la pacchia non sbarcava più nessuno, davanti alle pompe di benzina si annunciò che si sarebbero addirittura tolte le accise. La fiducia del governo sta finendo perché le urla e le promesse con i video non stanno funzionando". Così ha parlato il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, durante la sua partecipazione ad Agrigento alla Festa regionale dell’Unità del PD Sicilia. Bonaccini ha aggiunto: "Sulla sanità pubblica stanno mettendo in difficoltà persino regioni con una tradizione solida come l'Emilia Romagna e la Toscana, non oso immaginare in altri parti del Paese. Attenti perché questo governo, per la prima volta dopo anni e anni, ha riportato il rapporto fra spesa pubblica e pil del Paese sotto il 7 per cento".

Ai cronisti presenti, il presidente della regione Emilia Romagna ha raccontato anche della sua odissea personale nel viaggio che lo ha condotto da Catania alla città dei Templi. “Il ponte sullo Stretto – ha detto Bonaccini - non lo faranno perchè mi pare che siano divisi tra loro, quando sono sbarcato all'aeroporto di Catania e mi hanno portato qui, il problema è il grado delle infrastrutture. Prima di tutto bisognerebbe pensare a collegamenti stradali e autostradali e ferroviari che consentano ai siciliani di non impiegare diverse ore per muoversi su tragitti che altrove richiedono invece pochi minuti”.

La festa dell'Unità di villa Bonfiglio si chiude domani con la segreteria del partito Elly Schlein.