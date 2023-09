La festa dell'Unità del Pd fa tappa in città, Barbagallo: “Salario minimo indispensabile contro il lavoro nero”

Dopo Lampedusa, la Festa regionale dell'Unità del Partito Democratico si è spostata nella suggestiva Villa Bonfiglio di Agrigento. Tre giorni di dibattiti che si chiuderanno sabato sera, 30 settembre, con l'arrivo nella città dei Templi della segretaria nazionale Elly Schlein. Presente, fra gli altri anche il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo che, nel ribadire il fallimento del governo Meloni sulle politiche dell'immigrazione dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato anche di aiuti economici ai disoccupati. “Il Partito Democratico – ha detto Barbagallo – ha nel cuore due temi importanti, quello del salario minimo e del salario universale, non comprendiamo il motivo della scelta del governo Meloni di tagliare il reddito di cittadinanza in una regione, come la nostra, dove ci sono 530 mila richieste di reddito. Il governo Schifani – ha aggiunto il segretario regionale del PD – non riesce ad attrezzare un sistema di ispettori, il lavoro nero ormai raggiunge dati impressionanti con banconisti che lavorano per trenta euro al giorno”.

Alla Festa dell'Unità, oltre ai deputati agrigentini Giovanna Iacono e Michele Catanzaro, era presente anche il senatore Alberto Losacco che durante l'intervento di apertura ha detto:” Siamo un partito che guarda al futuro, alle nuove generazioni. Alle quali dobbiamo proporre prospettive, idee concrete, concetti rapidi ma sostanziali. Le nuove generazioni, la prossima classe dirigente di questo paese, hanno un bagaglio di conoscenze molto ampio e tanta voglia di fare. Il nostro ruolo deve essere quello di dimostrare che la politica non è affatto noiosa ma ha la necessità del loro apporto fondamentale. Per questo ci stiamo aprendo anche alle nuove tecnologie e ad un nuovo modo di porgerci e comunicare anche realizzando una piattaforma che gradualmente diventi la principale infrastruttura organizzativa del Pd”. Da segnalare, infine, la poca presenza di pubblico che certamente pone degli interrogativi sull'attuale peso di un partito che, per diversi anni, ha governato l'Italia e la Sicilia.