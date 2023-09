Migranti e risarcimento danni, Barbagallo (Pd): "A Lampedusa fallimento governo"

"In sede parlamentare durante la trattazione del decreto legge immigrazione il Partito democratico, con un emendamento a mia firma, ha posto in modo deciso il tema delle risorse per il comune di Lampedusa e il tema del risarcimento dei danni per le imprese locali. Il continuo stato di emergenza impedisce la programmazione di investimenti e l'esercizio ordinario di alcune attività imprenditoriali. Serve anche un tavolo condiviso con i rappresentanti del territorio per la programmazione e distribuzione delle risorse. Lampedusa e i lampedusani non possono essere lasciati soli". Lo scrive il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

"L'emergenza migranti - aggiunge - ha avuto in questi mesi picchi di presenze mai viste prima. E' stato possibile fronteggiare l'emergenza grazie alla disponibilità dei lampedusani e allo sforzo delle forze dell'ordine e dei volontari. Certamente è sotto gli occhi di tutti il fallimento del governo Meloni nelle politiche di accoglienza".