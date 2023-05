Amministrative 2023, il neo sindaco di Ravanusa pensando alla strage di via Trilussa: "E' la fine delle contrapposizioni, voglio ridare la dignità e la serenità della casa agli sfollati"

"Pacificazione sociale, senso di comunità, coinvolgimento. E' necessario per la comunità di Ravanusa sentirsi parte di un progetto. Rivolgo il mio primo pensiero ai tanti giovani, con loro bisogna cominciare a lavorare per far crescere il senso di comunità, ma soprattutto lavorare per quella ferita che ha segnato il nostro paese, pensando di fare un incontro con le famiglie che hanno vissuto questa tragedia, senza intermediazione alcuna. Il senso di comunità lo dobbiamo riprendere proprio da quella ferita". Lo ha detto il neo sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola che ha atteso l'esito della tornata elettorale in una casa di campagna, fra familiari e amici. La sua è stata una vittoria netta. E lo si è capito fin dalle primissime sezioni scrutinate.

Sa bene il neo sindaco che Ravanusa, dopo quell'11 dicembre 2021, non è più la stessa. Né forse, mai, lo sarà più. Pitrola fa appello al senso di comunità: "E' la fine delle contrapposizioni, è la vittoria di un paese che ha bisogno di stare insieme e lavorare insieme, chiedendo anche l'aiuto delle persone che sono fuori. Questa comunità con una rivoluzione gentile, con il senso di pacificazione sociale deve - ha continuato l'appello - ritrovare valori che, nel tempo, si sono persi". Ad attendere il primo cittadino al comitato elettorale di corso Della Repubblica centinaia e centinaia di elettori, ma anche amici e simpatizzanti. Tutti coloro che lo hanno scelto, sono convinti che con lui Ravanusa possa farcela anche a superare l'empasse del post tragedia di via Trilussa. E in merito alle famiglie sfollate dalla zona rossa, Pitrola non ha dubbi: "E' necessario fare delle verifiche tecniche e delle condizioni statiche, è mio desiderio ridare alle famiglie la loro casa, la dignità e serenità della casa. Questo è il mio più grande auspicio".