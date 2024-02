Se da un lato, dirigente e assessore rassicuravano i presenti sulla correttezza dell'avvio del cantiere, dall'altro lato, i consiglieri di opposizione rimarcavano la necessita di avere chiarezza. Dopo una breve sospensione della seduta, il presidente Giovanni Civiltà, ha messo ai voti la proposta di ritiro della delibera di variante al Prg che non è passata in aula "Sollano".

Dai microfoni di AgrigentoNotizie l'assessore Gerlando Principato ha anche anticipato che, gli alberi che verranno messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti, sono già stati prenotati dalla ditta e che, non appena saranno disponibili, le opere riprenderanno.

Dopo il rinvio di ieri, mercoledì 7 febbraio, della seduta consiliare per la mancanza del numero legale, la pubblica assise cittadina di Agrigento si è riunita oggi, giovedì 8 febbraio, per discutere del caso “villa del sole”. Al vaglio dei consiglieri c'era la proposta avanzata dall'ex sindaco Calogero Firetto e dalla consigliere Margherita Bruccoleri, di ritirare, in autotutela della delibera che tramite la variante al Prg, ha permesso di avviare i lavori all'interno del parco cittadino.

Villa del sole, per l'amministrazione è tutto ok: in Consiglio non passa il ritiro della variante al Prg