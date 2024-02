Una domenica alla scoperta della Rupe Atenea: escursione pomeridiana fino al tramonto

Nuova proposta inedita e gratuita da parte di Coopculture: domenica 18 febbraio alle 15 è in programma una passeggiata guidata di 3 ore per raggiungere la Rupe Atenea, il punto più alto di Agrigento, in tempo per il tramonto che da questa prospettiva promette una visione davvero suggestiva.

È un’area archeologica molto interessante (sono stati appena completati lavori di restauro e recupero) lungo il tratto della collina tra l’area del baluardo a tenaglia e la chiesa di San Biagio. Dal parcheggio del cimitero di Bonamorone l’archeologo di CoopCulture condurrà i partecipanti attraverso l’area sacra di Porta I per raggiungere il santuario rupestre fuori dalle mura (di epoca greca con le due vasche collegate tra loro) e il tempio C (detto di Demetra) datato tra il 480 e il 470 a.C., poi inglobato nella chiesa dedicata a San Biagio in epoca normanna.

Dopo aver visitato l’interno della chiesa (dietro l’abside sono ancora visibili le fondamenta del tempio greco, una pavimentazione in vetro retroilluminata consente di osservare l’antico vespaio, il solaio di fondazione), si raggiungerà un punto di vista privilegiato per godere un tramonto mozzafiato.

La partecipazione è gratuita.