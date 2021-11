Violenza sulle donne, l'Asp promuove eventi formativi per incoraggiarle a rompere il silenzio

L’Asp di Agrigento ha organizzato seminari ed eventi formativi in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne.

Si tratta del cosiddetto “H-Open Week”, iniziativa resa possibile grazie al conferimento di due “bollini rosa” da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Gli incontri si svolgeranno il 22 ed il 23 novembre e sono finalizzati a supportare le donne vittime di violenza e ad incoraggiarle a rompere il silenzi fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Le iniziative, coordinate dal referente aziendale Mariella Di Grigoli, rientrano nell’ambito del progetto promosso dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (ONDA) e sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con le indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Primo appuntamento il 22 novembre alle 10, al Collegio dei Filippini, con il seminario organizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento dal titolo "Insieme Parliamone.....Parliamoci".

Sempre lunedì 22, a Canicattì, presso il centro culturale “San Domenico” in piazza Dante, è in programma, alle 16, l’incontro su “La violenza ha molti volti: nessuna maschera per combatterla”. Previste anche iniziative rivolte al personale Asp come l’evento “Implementazione della procedura del percorso codice rosa” previsto martedì 23 alle 9 presso l’aula di formazione dell'Asp all’interno della cittadella della salute di Agrigento.

Tutte le azioni previste in occasione dell’H-Open Week contro la violenza sulle donne sono possibili grazie alla fattiva collaborazione tra l’Asp e Onda grazie alla quale il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” ha ottenuto il conferimento di due bollini rosa: il riconoscimento attribuito agli ospedali che, su scala nazionale, si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.