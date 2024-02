“Vestire gli ignudi”: un classico pirandelliano in scena al Circolo Empedocleo

In occasione della settima edizione della stagione “Teatro da camera”, venerdì 23 febbraio alle 18,15, al Circolo Empedocleo di Agrigento in piazza San Giuseppe (via Atenea), andrà in scena “Vestire gli ignudi” di Luigi Pirandello con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gaziano.

Protagonisti Maria Grazia Castellana e Giuseppe Cavaleri. Nel cast anche Maria Fantauzzo, Alfonso Marchica, Giuseppe Gramaglia e Lillo D’Aleo. Adattamento e regia di Mario Gaziano. Collaborano Alfonso Mossuto, Salvatore Cucchiara, Enzo Fallea, Lillo Rizzuto e Lillo Inguanta. Regia televisiva di Diego Romeo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Informazioni al 328 2156066.